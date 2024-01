Estrada da Barragem de Magos reabriu antes do previsto

As obras no pontão da Barragem de Magos estão concluídas e a estrada reabriu quinta-feira, 4 de Janeiro.

As obras no pontão da Barragem de Magos, em Salvaterra de Magos, iniciadas em Setembro de 2023, obrigaram a desvios de trânsito e criaram complicações à actividade do restaurante da Barragem, que inclusivamente ficou isento pela câmara municipal de pagar renda. No dia 4 de Janeiro, o novo pontão ficou concluído e a estrada reabriu com mais condições de segurança.

A obra é da Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia e foi financiada pelo Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020, num investimento de 4,1 milhões de euros. Incluiu a colocação de rails de protecção na extensão do coroamento da albufeira e a colocação de semáforos para circulação alternada. Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, a conclusão das obras estava prevista para Março deste ano, no Mês da Enguia.