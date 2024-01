Homem que morreu depois de fuga de gás em Almoster vivia sozinho e sem condições

Amadeu Ferreira, 77 anos, perdeu a vida na sequência de uma fuga de gás na sua habitação na Rua do Penedo, em Almoster, concelho de Santarém. Segundo o vizinho e grande amigo, Leandro de Jesus, de 80 anos, Amadeu Ferreira foi funcionário da Câmara Municipal de Santarém durante vários anos, como jardineiro, e não tinha família. Actualmente frequentava um centro de dia na Moçarria da parte da manhã. Na sexta-feira, 29 de Dezembro, dia em que aconteceu o acidente, Amadeu Ferreira não apanhou transporte nem passou, como de costume, em frente à casa de Leandro de Jesus, segundo explica o morador a O MIRANTE, que esteve no local horas depois da tragédia acontecer. Os vizinhos de Amadeu Ferreira estranharam a sua ausência, bateram à porta e ligaram para o lar e hospital distrital para confirmar se tinha dado entrada.

Outro dos moradores, que preferiu não ser identificado, contou ao nosso jornal que Amadeu Ferreira vivia em condições insalubres há vários anos e que o único vício do reformado era o tabaco. Leandro de Jesus confirma e refere que era frequente emprestar-lhe dinheiro. “Nunca me ficou a dever”, garante, acrescentando que se tratava de uma pessoa pacata e que tem muita pena do seu desfecho. De acordo com o mesmo morador, Amadeu Ferreira teve sempre o apoio da comunidade, até quando esteve internado no hospital com o pé partido e recebeu a visita de alguns amigos.