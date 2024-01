Luz verde a alteração de solos para ampliação da Cercitejo em Alverca

Foi aprovada uma alteração ao loteamento do Casal do Moledo, em Alverca do Ribatejo, que permitirá à associação Cercitejo, situada no Bom Sucesso, ampliar as suas instalações. A proposta, aprovada por unanimidade, prevê uma alteração da classificação de uso de solos, que estavam cedidos pelo promotor da urbanização ao município e classificados como estando destinados a espaços verdes e que agora passam a ter a classificação de equipamento escolar. Da análise feita pelos serviços de urbanismo da Câmara de Vila Franca de Xira, estando a parcela inserida em espaços urbanizados, o seu uso é compatível com a alteração proposta, que visa permitir a viabilização da ampliação das instalações da Cercitejo de forma a esta poder dar uma melhor resposta social em cinco valências: lar residencial, centro de actividades ocupacionais, escola de educação especial, escola de formação profissional e serviço de apoio domiciliário.

Em causa está a alteração da classificação de solos num total de 2.176 metros quadrados. A Cercitejo é uma cooperativa sem fins lucrativos que apoia crianças e jovens deficientes e inadaptados em Alverca e foi constituída em Novembro de 1977. Tem sede no Bom Sucesso, Alverca, num espaço cedido pelo município de Vila Franca de Xira. Caracteriza-se como uma cooperativa de ensino, em particular de educação especial e tem como objectivo principal a solidariedade social através da promoção da adaptação e integração na sociedade de pessoas com deficiência.