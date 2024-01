Autarcas criticam estacionamento abusivo no centro de Santarém

O vereador do Trânsito, Diogo Gomes, criticou o estacionamento abusivo que se tem verificado nalguns locais do centro histórico recentemente requalificados

Na reunião do executivo da Câmara de Santarém realizada a 8 de Janeiro, o vereador do Trânsito, Diogo Gomes, criticou o estacionamento abusivo que se tem verificado nalguns locais do centro histórico recentemente requalificados, como o Largo Ramiro Nobre e a Praça Visconde Serra do Pilar. Mas o fenómeno estende-se a outros pontos da cidade. No dia anterior, ao final da manhã, junto à Igreja de Marvila, os passeios estavam ocupados por automóveis e os peões tinham que circular pela faixa de rodagem, conforme a foto documenta.

“Santarém é uma capital de distrito, não é uma aldeia. E não venham com desculpas que não há estacionamento, porque se calhar somos das capitais de distrito com mais estacionamento, quer público quer tarifado”, afirmou Diogo Gomes. O presidente da câmara, Ricardo Gonçalves, partilhou da preocupação e disse que o assunto tem sido abordado frequentemente nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança.