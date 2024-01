Bebé do ano em Vila Franca de Xira é filho de imigrantes nepaleses

O primeiro bebé a nascer na maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira em 2024 chama-se Jason e veio ao mundo de cesariana à 01h35 do dia 1 de Janeiro. É filho de um casal de nepaleses que tem ainda muitas dificuldades em expressar-se em português, mas o sorriso de felicidade de mãe e pai ficou bem patente nas imagens divulgadas pela unidade de saúde.

A mãe, Yamina Tamang, está em Portugal há nove anos, vive em Samora Correia, concelho de Benavente e é empregada de limpeza. O pai, Tulsang Lama, chegou há cinco dias para assistir ao nascimento do filho. O hospital, em comunicado, diz que o pequeno Jason nasceu de cesariana e encontra-se bem de saúde para felicidade dos pais. Actualmente, na região de Lisboa, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde, mais de metade dos bebés nascem por cesariana e de todos os partos 30% são feitos em hospitais e clínicas privadas.

Jason foi o primeiro de nove bebés que vieram ao mundo no primeiro dia do ano na maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira: quatro crianças filhas de pais portugueses e outras quatro filhas de mães de nacionalidade brasileira, numa noite sem desafios de maior para a equipa de neonatologia.