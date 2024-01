Bombeiros de Alcoentre recebem 40 mil euros para resolver infiltrações no quartel

O problema de infiltrações no quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre é antigo e já motivou pedidos públicos de ajuda dirigidos ao município, mas está mais perto de ser resolvido agora que a Câmara de Azambuja aprovou a atribuição de um apoio financeiro destinado a esse fim. A proposta para a atribuição de um subsídio pontual no valor de 40.708 euros destinado à execução de obras de impermeabilização no respectivo quartel foi apreciada e aprovada na última reunião do executivo do ano de 2023.

Em Abril de 2022, recorde-se, o presidente da direcção daquela associação humanitária, António Loureiro, alertou em reunião do executivo camarário para os problemas de infiltração de água no quartel da corporação, um edifício com mais de três décadas, onde o bolor e a humidade tomaram conta das paredes interiores da maior parte das divisões.