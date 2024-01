Mudança para novo lar de idosos é concretização de sonho com alguns anos

Novos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Pernes tomaram posse para o mandato 2024/2027 no domingo, 7 de Janeiro. A mudança para o novo lar de idosos é um dos principais projectos que a instituição vê concretizado no início de 2024.

A Santa Casa da Misericórdia de Pernes assinou, em Dezembro do ano passado, o acto de consignação que permite avançar com a segunda fase da obra de construção do novo lar de idosos. A primeira fase está concluída e entre final de Janeiro e início de Fevereiro os utentes vão ser transferidos para o novo espaço. Esta era uma obra há muito sonhada e que será uma realidade no início de 2024. A informação foi dada pelo Provedor da Misericórdia de Pernes, Manuel Maia Frazão, durante a tomada de posse dos novos órgãos sociais, que decorreu na tarde de domingo, 7 de Janeiro, na Igreja da Misericórdia, em Pernes, concelho de Santarém.

“Espero que a passagem para o novo lar de idosos e o início da realização da segunda fase desta obra, que todos ansiámos, seja proveitosa para os utentes, onde espero que se sintam muito bem aproveitando as excelentes condições que o edifício vai permitir”, referiu Manuel Maia Frazão, onde afirmou que este será, provavelmente, o seu último mandado como Provedor da Misericórdia de Pernes. Outro dos projectos para o mandato de 2024/2027 é dar continuidade às diligências de legalização do loteamento habitacional em Pernes. O objectivo é poder vender os respectivos lotes para captar e fixar profissionais para a Santa Casa. “Esta é uma das nossas prioridades uma vez que sentimos ser fundamental criar habitação para as pessoas se fixarem na freguesia”, sublinha o provedor, referindo que a instituição apoia cerca de 300 famílias e emprega mais de 90 trabalhadores.



