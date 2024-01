Parque Empresarial de Alcanena com 146 hectares

O Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Alcanena vai ser implementado depois do documento ter sido aprovado por unanimidade na última assembleia municipal. O Plano de Pormenor abrange uma área de intervenção total de 140 hectares e 56 lotes, sendo 48 dedicados a actividades económicas, quatro para estacionamento e os restantes quatro para uso especial. O projecto ainda pode voltar a ser discutido em assembleia municipal, no mês de Fevereiro, se houver necessidade de aprovar declaração de utilidade pública, para ajudar a desbloquear a compra de alguns terrenos.

Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, explicou que tem sido um processo complexo, uma vez que há mais de meia centena de proprietários a quem a autarquia pretende comprar terrenos, sendo que muitos deles ainda não aceitaram a proposta, estando o negócio ainda por realizar. O autarca afirma ter esperança que o processo, dividido em três fases de execução, avance rapidamente nesta primeira fase.

Duarte Fonseca, eleito na assembleia municipal descreve o plano como um dos projectos mais estratégicos já implementados no concelho e que vai ter um impacto muito significativo no desenvolvimento económico, social e na criação de postos de trabalho. O autarca alerta para a necessidade de envolver a população no Plano de Pormenor, uma vez que, a avançar, vai envolver um investimento de muitos milhões de euros e, por isso, não pode ser uma decisão tomada de forma unilateral, sem ouvir a população.

A área de intervenção do Plano de Pormenor, localizada a nascente no Concelho de Alcanena, divide-se administrativamente pela freguesia de Bugalhos e pela União de Freguesias de Alcanena e Vila Moreira. Encontra-se inserida entre as povoações da Gouxaria e de Casais Romeiros, confinando com o município de Torres Novas, estando localizada a 2,5 quilómetros da vila de Alcanena.