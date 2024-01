Câmara cede a moradores do Sobralinho e reformula projecto de praceta

A Câmara de Vila Franca de Xira cedeu às reclamações dos moradores e recuou na intenção de acabar com uma zona verde para criar 17 novos lugares de estacionamento na urbanização situada no Largo Armindo Sttau Monteiro, no Sobralinho. Em reunião com os moradores a autarquia explicou que o projecto foi reformulado e que a área verde vai manter-se.

“Houve sensibilidade para ouvir a posição dos moradores, alterar o projecto e ir ao encontro do que queriam. O novo projecto já foi apresentado aos moradores e está conforme o que queriam”, explicou Cláudio Lotra, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, na última assembleia de freguesia, depois do assunto ter vindo a lume pela bancada da CDU.

Recorde-se que os residentes naquela urbanização entregaram ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), uma carta com 62 assinaturas a sensibilizar o autarca para não destruir uma praceta florida a troco de alguns lugares para automóveis. Os fregueses manifestaram o seu desagrado com o projecto em reuniões públicas do executivo municipal porque entendem que a eliminação da área verde acentua o défice deste tipo de espaços no Sobralinho. “A câmara disse que vai melhorar a zona e que vão ser criados seis estacionamentos novos, vai ser criado um lugar para deficientes e implementados dois carregadores para veículos eléctricos”, explicou Armando Corte Real, um dos moradores da praceta.