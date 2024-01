Interrupção no abastecimento de água na freguesia de Gondemaria

Suspensão do fornecimento de água decorre a 9 de Janeiro, entre as 14h30 e as 18h.

A rede de abastecimento de água, Be Water – Águas de Ourém, vai suspender o fornecimento de água a 9 de Janeiro, entre as 14h30 e as 18h00, por motivos de renovação de infraestruturas. A localidade de Barroquinha, Cardeais, Fartaria e Gondemaria são as localidades afectadas .