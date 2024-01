Primeiras chuvas inundam pavilhão do Sobralinho meses depois de levar piso novo

Pouco mais de dois meses depois do pavilhão municipal do Sobralinho ter levado um piso novo, que facilita a prática desportiva mas que não pode apanhar água, uma fissura na parede provocou uma inundação do espaço com as chuvas fortes de Dezembro. A situação obrigou ao encerramento do equipamento e a manter-se assim até 28 de Dezembro. Um “azar gigante”, nas palavras de Cláudio Lotra, presidente da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, que foi questionado sobre o assunto por Helena Pereira, da bancada da CDU, na última assembleia de freguesia.

A inundação no pavilhão foi provocada por uma fissura existente numa parede confinante com a escola básica do 1º ciclo do Sobralinho, que alegadamente teria os lagerozes entupidos, situação que até então não estava sinalizada e que já está em reparação. “Se isto tivesse acontecido ainda com o piso anterior que lá existia bastava uma limpeza e estava pronto a ser usado. Este novo piso, que facilita a prática desportiva, não pode apanhar água. Tem uma tela com pavimento por cima. Se a tela ficar molhada corre o risco de apodrecer e danificar todo o pavimento”, explicou.

Para tentar salvar o piso, a Câmara de Vila Franca de Xira, dona do equipamento, procedeu ao levantamento de todo o piso para deixar secar a tela. “Enquanto o piso estiver levantado, o pavilhão não pode ser usado. Está interdito”, confirmou o autarca. O município tentou encontrar alternativas para os clubes e atletas que usam o espaço conseguirem ir treinando mas nem todos conseguiram colocação noutros pavilhões devido a sobrelotação. A manutenção do pavilhão está delegada na junta de freguesia mas Cláudio Lotra lembra que este tipo de trabalho não é da responsabilidade da autarquia e que na origem terá também estado um entupimento de algerozes da vizinha escola, que acentuou a entrada de água na fissura do pavilhão.

“Do que sabemos, felizmente, não há dano no piso, ele foi levantado para a tela poder secar e não haver danos no futuro. A inundação provocou constrangimentos nos atletas mas não foi por responsabilidade da junta que isto aconteceu”, lamentou o autarca.