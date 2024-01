Instituição quer manter compromisso com a qualidade e sustentabilidade.

SMAS de Vila Franca de Xira com orçamento de 23 milhões de euros

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira viram aprovado o seu orçamento para este ano, no valor de 23 milhões de euros. Um documento que a instituição quer usar para manter a qualidade do serviço e a sustentabilidade ambiental. Melhorar a eficiência operacional e manter o papel determinante na protecção das famílias, ao fornecer água de qualidade a um custo acessível, são destacados como pilares fundamentais do documento.

Os SMAS querem adoptar tecnologias de ponta para o controle de rupturas nas suas redes de distribuição de água, reforçando a infraestrutura e reduzindo perdas. Ao nível da gestão manter-se-á o enfoque na sustentabilidade ambiental, através da renovação de infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento e controlo das perdas, nomeadamente através de acções de sensibilização directa junto dia comunidade.