ULS de Vila Franca de Xira recebe internos

A nova Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, entidade que veio substituir o antigo agrupamento de centros de saúde (ACES), anunciou a chegada de 29 internos do ano comum ao serviço e outros 15 internos de formação específica, cinco dos quais vão integrar o internato de medicina geral de familiar. A novidade foi avançada pelo Hospital de Vila Franca de Xira em comunicado. Carlos Andrade Costa, o presidente do conselho de administração da ULS Estuário do Tejo, sublinhou aos jovens médicos que é importante não se deixarem arrastar pela ideia que o Serviço Nacional de Saúde é “uma coisa caótica” e lembrou que apesar de ser uma profissão muito gratificante é também um trabalho com dias “de muito sacrifício”.