257 mil euros para requalificar rua em Vila Franca de Xira

Foi aprovada em reunião de Câmara de Vila Franca de Xira a proposta de lançamento do concurso público para a requalificação da rua Dr Sousa Martins, que passa junto ao antigo hospital da cidade e liga à calçada da Costa Branca. Os trabalhos visam melhorar a acessibilidade nos diversos arruamentos junto ao novo Campus de Saúde que a Misericórdia de VFX está a desenvolver no local. A obra visa também melhorar a ligação com as zonas envolventes e os parques de estacionamento ali existentes. O projecto, de 257 mil euros, vai permitir realizar uma requalificação geral de todos os pavimentos na zona dos passeios, do arruamento e do parque de estacionamento ali existente, prevendo a sobrelevação das vias rodoviárias com rampas no início e no fim da intervenção. O pavimento proposto pelos técnicos para o local será granito e para melhorar a aderência nos passeios, que têm uma inclinação expressiva, vai ser colocada uma mistura de calcário com granito.

Já sobre o parque de estacionamento ali existente vai ser remarcado para passar a ter 23 lugares de estacionamento, dois deles destinados a cidadãos com mobilidade condicionada. O concurso para os trabalhos inclui ainda as obras de terraplanagem, pavimentação, redes de abastecimento de água e redes pluviais, telecomunicações, paisagismo, sinalização rodoviária e infraestruturas eléctricas.