Caminhadas em Torres Novas para descobrir o território

A Caminhada do Arrife vai decorrer a 20 e 21 de Janeiro em Alqueidão, no âmbito de um conjunto de caminhadas no concelho promovidas pela Câmara de Torres Novas que visam a promoção de actividade física e descoberta do território. A primeira caminhada é composta por um percurso de cerca de 11 quilómetros e grau de dificuldade médio, com início na Rua Principal, em Alqueidão.

Os inscritos podem escolher o dia que lhe for mais conveniente (20 ou 21), devendo começar o percurso, que se encontra sinalizado, entre as 08h00 e as 11h00. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 19 de Janeiro para pessoas com mais de 18 anos ou menores acompanhados pelos pais. É recomendado levar telemóvel com bateria, reservatório de água e que preservem o meio ambiente e social.

Para este ano estão ainda previstas a Caminha da Nascente do Almonda, Caminhada dos Ceifeiros, Caminhada de São Simão, Caminhada Noturna, Caminhada das Festas do Almonda, Caminhada das Capelas, Caminhada dos Frutos Secos e Caminhada dos Pintainhos, entre Fevereiro e Novembro.