Ex-presos políticos vão partilhar memórias no Centro Humberto Delgado em Torres Novas

Quatro presos políticos vão partilhar as suas histórias de luta e resistência dos tempos da ditadura durante a primeira roda de conversa de 2024 no CHUDE.

O Centro Humberto Delgado (CHUDE), que este ano retoma as rodas de conversa sobre a liberdade, democracia e direitos humanos, vai acolher no domingo, 28 de Janeiro, pelas 15h00, um colóquio com os ex-presos políticos Conceição Abrantes, Marcelino Tavares, Domingos Abrantes e Manuela Bernardino.

Nesta roda de conversa os ex-presos políticos vão recordar as suas histórias de luta e resistência, que envolveram tortura, fugas, interrogatórios e violência, numa altura em que o país vivia em ditadura e era vigiado pela PIDE.

A participação na actividade é gratuita, sendo necessária inscrição prévia até 21 de Janeiro através do email agenda.museu@cm-torresnovas.pt ou do telefone 249 812 535. Esta iniciativa resulta de uma parceria com o Museu Nacional Resistência e Liberdade, com a URAP-União dos Resistentes Antifascistas Portugueses e com a Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória-NAM.

O CHUDE resulta da requalificação da antiga Casa Memorial Humberto Delgado, inaugurada em 1996. Renovado, reabriu em Outubro de 2023 para se constituir como um espaço de consciencialização cívica e de estímulo ao pensamento crítico, pugnando pelos valores da liberdade, tolerância e pluralidade. O Centro situa-se no Largo General Humberto Delgado, na freguesia da Brogueira, no concelho de Torres Novas.