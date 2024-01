Futuro projecto agroalimentar sustentável na Azinhaga

O executivo municipal da Golegã promoveu uma visita à EntoGreen, empresa sediada em Santarém, que após contactos com a câmara demonstrou interesse em instalar uma Unidade de Produção Agroalimentar na freguesia da Azinhaga, na antiga fábrica SIC. O projecto apresentado pretende contribuir para o desenvolvimento de uma alimentação sustentável, centrando-se no desenvolvimento de tecnologias de base biológica que possibilitem reutilizar os desperdícios nutricionais que ocorrem no sector agroalimentar, reintroduzindo-os na cadeia de valor.

A visita contou com a presença do executivo municipal em permanência, nomeadamente do presidente António Camilo, do vice-presidente Diogo Rosa, da vereadora Manuela Veiga, e do membro do executivo da Junta de Freguesia de Azinhaga, Rui Neves. O projecto, caso venha a ser instalado, poderá, numa primeira fase, criar 40 postos de trabalho, bem como recuperar as instalações da antiga fábrica SIC, oferecendo uma nova dinâmica de desenvolvimento à Azinhaga.