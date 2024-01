Hospital de Vila Franca de Xira com mais consultas em 2023

Em 2023 nasceram menos 28 crianças no hospital do que no ano anterior

Os primeiros dados, ainda provisórios, sobre a actividade assistencial da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo apontam para um aumento nas consultas dadas no Hospital de Vila Franca de Xira na ordem dos 5,4% face ao ano anterior.

Em comunicado o hospital refere ter fechado o ano de 2023 com 148.203 consultas realizadas e 11.955 cirurgias. Já o serviço de urgências apresentou um total de 136.564 atendimentos, a maioria em urgência geral (80.998), seguido da Urgência Pediátrica com 46.903 atendimentos e a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia com 8.663 atendimentos. Face ao ano de 2022 destacam-se ainda a diminuição de 2,5% de atendimentos na Urgência Pediátrica e o aumento de atendimentos na Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na ordem dos 1,2%. Segundo os números avançados pela unidade de saúde no ano de 2023 realizaram-se também menos 28 partos do que em 2022, num total de 1.626 partos.