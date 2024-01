Morreu a ex-autarca de Benavente Sílvia Frazão

Sílvia Frazão, antiga presidente na Assembleia Municipal de Benavente, militante do PCP e dirigente associativa em diversas colectividades, faleceu aos 97 anos, informou em nota publicada a Câmara de Benavente, endereçando aos seus familiares as mais sentidas condolências.

O velório de Silvia Frazão realiza-se esta quarta-feira, 10 de Janeiro, entre as 19h00 e as 21h00, na Casa Mortuária de Samora Correia. Na quinta-feira, 11 de Janeiro, pelas 11h30, o corpo segue para o crematório de Santarém.

Silvia Frazão foi presidente da Assembleia Municipal de Benavente de 1994 a 1998, tendo exercido funções autárquicas antes e depois destas datas, durante mais de três dezenas de anos, “durante os quais demonstrou elevado empenho, dedicação e competência”, sublinha a autarquia.

Também o PCP de Benavente emitiu um comunicado a informar do falecimento de Sílvia Frazão e a transmitir à sua família as condolências. O partido recorda-a como uma mulher que sempre “demonstrou elevado empenho, dedicação e competência o seu compromisso com o projecto autárquico da CDU, com os trabalhadores e o povo de concelho de Benavente”, razão pela qual foi agraciada pelo município com a distinção com a medalha de honra, grau ouro, no dia 25 de Abril de 2012.

Sílvia Frazão além de eleita na assembleia municipal, foi membro da Comissão de Freguesia de Samora Correia do PCP, integrou os corpos sociais da Sociedade Filarmónica União Samorense, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e do Grupo Desportivo de Samora Correia.