Projecto pioneiro de iluminação pública em Tomar já dá resultados

O projecto pioneiro de iluminação pública inteligente no concelho de Tomar, que veio substituir a iluminação tradicional por lâmpadas led, celebrado em 2019 por um valor de cerca de 11 milhões de euros durante 16 anos, foi um dos temas discutidos na reunião camarária. Até à data foram pagos cerca de 2,3 milhões de euros e está previsto para o próximo ano (2024), segundo o orçamento, o pagamento de quase 800 mil euros, referiu o vereador da oposição Tiago Carrão (PSD). Tendo em conta que o contrato vai continuar em vigor durante os próximos três mandatos autárquicos, o vereador questionou se a substituição da iluminação já está concluída em todo o concelho e se a inteligência para a monitorização em tempo real das falhas na iluminação está a funcionar.

Tiago Carrão quis ainda saber se houve poupança no consumo de energia, apesar dos aumentos de custo, e questionou sobre os quatro projectos pilotos que também estavam previstos no contrato que envolvia a Softinsa/IBM, nomeadamente a monitorização da utilização das bocas de incêndio, da qualidade do ar e da água, dos níveis de cheias do Rio Nabão e implementação de um software de inteligência artificial para gerir todo o sistema.

Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, explicou que tem sido um trabalho contínuo e que algumas das funcionalidades ainda não estão a funcionar. Em relação à detecção imediata de avarias, o presidente do município admite que tem havido algumas falhas que tem reportado à empresa. O autarca disse ainda que foram instalados dois tipos de BIPs (Braço de Iluminação Pública), os mais normais, que estão pelas artérias, e um outro modelo que está essencialmente no espaço urbano. Houve ainda algumas situações excepcionais que mantiveram a tipologia do candeeiro existente e alteraram apenas o interior. “Neste momento, a indicação que tenho é que no essencial tudo está substituído, mas posso admitir que exista algum BIP que não esteja ainda”, afirmou. Hugo Cristóvão conclui, afirmando que a tecnologia led tem permitido uma enorme poupança energética e dá mais qualidade de iluminação.