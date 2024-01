partilhe no Facebook

Santarém com dois novos veículos de recolha de resíduos

A Câmara de Santarém adquiriu dois novos veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU), cada um com capacidade para 19 toneladas, num investimento superior a 467 mil euros, anunciou a autarquia. Citado no comunicado, o vereador da Gestão de Resíduos, Diogo Gomes, afirmou que estes veículos vão “reforçar a recolha de resíduos e melhorar as condições de trabalho e segurança dos operacionais”.

O serviço de recolha indiferenciada de resíduos urbanos, que é realizado diariamente nas 18 freguesias do concelho, gere em média cerca de 1.900 toneladas de resíduos urbanos indiferenciados por mês. No mesmo comunicado, a Câmara de Santarém revelou que pretende renovar a frota de veículos de recolha de resíduos urbanos e de aproximar cada vez mais a recolha selectiva dos cidadãos.