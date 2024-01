Universidade Sénior de Vila Franca de Xira abre matrículas

A Universidade Sénior de Vila Franca de Xira está a promover o 3.º período de matrículas intercalares, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles com mais de 55 anos que desejam continuar a aprender e a estudar. Sob o lema "Mais Viver, Mais Aprender!", a Universidade Sénior quer continuar a promover o envelhecimento activo através de actividades sociais, culturais, educacionais e de convívio.

As matrículas decorrem de 3 a 12 de Janeiro, sendo realizadas presencialmente na sede da Universidade Sénior, no Palácio da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Os interessados podem efectuar as matrículas de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 12h30 e à tarde das 14h00 às 17h30. Os participantes têm a oportunidade de frequentar aulas e acções de formação em diferentes áreas, como Ciências Naturais e Exactas; Ciências Sociais, Humanas e Políticas; Expressão Corporal e Plástica; Informática; Teatro, Expressão Musical e Línguas. Todas as disciplinas são leccionadas por professores qualificados.