VFX compra terreno que permite criar reserva natural em Alverca

A Câmara de Vila Franca de Xira formalizou uma semana antes do Natal a escritura de compra de um terreno de 40 hectares junto da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Alverca que permitirá dar seguimento à constituição formal da Reserva Natural das Salinas de Alverca.

O negócio com um fundo ligado ao Novo Banco envolveu uma verba de 200 mil euros e a ambição da câmara é dar seguimento às reivindicações de ambientalistas e cidadãos que há muito querem ver a zona das salinas de Alverca, uma zona húmida natural com 218 hectares, classificada como reserva natural. A zona já está classificada há uma década como biótipo Corine, fazendo dela uma das zonas de nidificação mais importantes da região de Lisboa, mas a classificação municipal permitirá reforçar a sua protecção futura contra apetites imobiliários.

O terreno das salinas, recorde-se, foi comprado na década de 1990 pela imobiliária Obriverca que ali queria edificar uma área de armazenagem. O loteamento viria a ser rejeitado por razões ambientais e a área foi blindada na revisão de 2008 do Plano Director Municipal (PDM) para tentar impedir construções. Entretanto a posse dos terrenos passou para um fundo do Novo Banco e os proprietários do espaço contestaram a decisão da câmara alegando que o loteamento - que na altura previa 94.600 metros quadrados de armazéns - cumpria o PDM em vigor antes da revisão. O loteamento, recorde-se, foi chumbado com 3 votos da CDU e 3 da coligação liderada pelo PSD contra cinco do PS então liderado por Maria da Luz Rosinha, numa votação polémica.

A empresa detentora dos terrenos anunciou avançar em tribunal contra a decisão da câmara mas acabou por se chegar a um entendimento para negociação dos 40 hectares das salinas e onde se encontra, também, a ETAR de Alverca (ver outro texto nesta página). Em 2014 já a assembleia municipal de VFX tinha aprovado por unanimidade uma proposta do Bloco de Esquerda para criar uma reserva natural nesta área das antigas salinas.

Em Agosto de 2022 o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já confirmava em reunião de câmara que o destino das salinas estava traçado e que todas as aspirações de privados em construir no local não iriam ter luz verde. Também a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) desenvolveu uma petição colectiva visando propor à câmara e assembleia municipal um plano de acção com vista à instituição efectiva da Reserva Natural das Salinas de Alverca. Um documento que foi subscrito por diversas organizações da sociedade civil.