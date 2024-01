Valorsul anuncia retoma das operações em incineradora de São João da Talha

A Valorsul, empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos nos 19 municípios da zona de Lisboa e Região Oeste, anunciou na manhã de quarta-feira, 9 de Dezembro, a retoma das operações na Central de Valorização Energética de São João da Talha, Loures, depois da incineradora ter estado três meses parada para reparação da turbina.

A situação permitirá aliviar a quantidade de resíduos depositados no aterro sanitário de Mato da Cruz em Arcena, Alverca, que têm causado diversos transtornos aos moradores da zona, como O MIRANTE tem noticiado. A paragem para manutenção da central, “temporária e absolutamente necessária para o funcionamento da instalação”, foi concluída a 20 de Dezembro de 2023.

“Neste momento as operações na central estão a decorrer dentro da normalidade, assim como no Aterro Sanitário de Mato da Cruz e no Aterro Sanitário do Oeste, as duas instalações que estiveram na retaguarda a recepcionar os resíduos sólidos urbanos durante este período”, refere a Valorsul.

A empresa diz-se ciente do impacto que a paragem provocou junto da comunidade e diz ter procurado desenvolver “todas as iniciativas possíveis para minimizar os constrangimentos sentidos por parte dos municípios e da população”, com todos os trabalhadores da Valorsul a trabalhar diariamente para que a situação fosse resolvida.