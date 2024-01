Conselho Municipal de Saúde em Abrantes já está operacional

A Câmara de Abrantes criou um Conselho Municipal de Saúde para definir a estratégia e políticas para a saúde no concelho, através das contribuições de todos os seus membros e de outros elementos da esfera política.

De acordo com informação prestada em reunião camarária pelo presidente do município, Manuel Valamatos, no dia 19 de Dezembro procedeu-se à instalação do Conselho, seguindo-se a tomada de posse de todos os representantes das entidades com assento neste órgão consultivo. Na primeira reunião, adiantou, foi aprovado por unanimidade o Regimento deste órgão e foi apresentada aos membros, a proposta da Estratégia Municipal de Saúde.

Manuel Valamatos, que é membro efectivo do Conselho Municipal de Saúde, entende que este “desempenha um papel vital no desenvolvimento de políticas e na tomada de decisões que afectam directamente a qualidade de vida das pessoas, e por isso, ao longo destas reuniões de trabalho, pretende-se promover o debate de assuntos de relevância crucial para a melhoria dos serviços de saúde do concelho”.