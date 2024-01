Cuidar da imagem no Hospital de Santarém promove a auto-estima e ajuda a lidar com a doença

Quando foi chamada pela enfermeira chefe para ir ao cabeleireiro, Izabel Carvalho, internada há um mês no Hospital Distrital de Santarém (HDS), devido a um problema de rins que está a ser alvo de estudo, ficou na dúvida se estaria a compreender bem aquelas palavras. Apesar do espanto, que não escondeu, vestiu o roupão e deixou-se guiar. Em pouco mais de 100 passos estava à porta do Salão Vista Ideal, o recém-inaugurado cabeleireiro do hospital, onde se entregou nas mãos de uma das cabeleireiras profissionais de serviço. Afinal, ao fim de um mês, “o cabelo já estava a ficar feio”.

Entre a lavagem, o corte curto e o brushing final houve tempo para pôr a conversa em dia e, mais importante de tudo, voltar a admirar a imagem reflectida no espelho. “Gostei muito do resultado. As enfermeiras disseram logo que estava mais bonita”, conta a O MIRANTE, sem esquecer de referir que também a filha, que a visita “quase todos os dias, gostou e tirou fotografia para todos verem lá em casa”.