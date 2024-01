Francisco Moita Flores começou a ser julgado em Santarém por corrupção e branqueamento no tempo 

em que era presidente do município. Em causa está um cheque de 300 mil euros para uma empresa dos filhos.

Francisco Moita Flores começou a ser julgado por corrupção e branqueamento no tempo em que era presidente da Câmara de Santarém

Em causa está um cheque de 300 mil euros para uma empresa dos filhos. O escritor e ex-inspector da Judiciária diz que é vítima de um esquema e que o caso é uma “perversão judiciária”.

O julgamento de Francisco Moita Flores, acusado de corrupção e branqueamento quando era presidente da Câmara de Santarém, começou com o ex-autarca e escritor a fazer um discurso de duas horas em que por várias vezes desvalorizou a investigação da Polícia Judiciária e chamou depreciativamente aos inspectores da casa a que pertenceu “os rapazes”. E acrescentou que na PJ não há hábitos de leitura. Ao longo da sua intervenção defendeu-se com uma teoria da cabala e dirigindo-se ao colectivo de juízes do Tribunal de Santarém disse que “esses volumes que estão em cima da mesa são lixo”.