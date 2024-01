Homenagem ao Marquês de Sá da Bandeira em Santarém

O executivo da Câmara Municipal de Santarém participou na homenagem ao 148º aniversário do falecimento de Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, reconhecido como Marquês de Sá da Bandeira. Segundo publicação do município de Santarém, a homenagem organizada pela Academia Militar contou com a deposição de uma coroa de flores junto à estátua do Marquês na Praça Sá da Bandeira e de outra no túmulo no cemitério municipal de Santarém. As cerimónias contaram com a presença do major-general João Magalhães, comandante da Academia Militar, de Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, tal como de outros membros do executivo, representantes da Academia Militar, da Guarda Nacional Republicana e de Pedro Sá Nogueira, familiar do renomado político liberal oitocentista.