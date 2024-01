Mais do que boa educação dizer obrigado é sinónimo de boa saúde

Além de fazer parte das regras da boa educação, dizer obrigado é um acto que pode trazer benefícios para a saúde física e mental. A propósito do Dia Internacional do Obrigado, que se assinala a 11 de Janeiro, O MIRANTE falou com três psicólogos que explicam a importância deste gesto.

Helena Gonçalves, psicóloga e psicoterapeuta em Torres Novas e no Entroncamento, refere que quando estamos mais equilibrados e em sintonia com a natureza, por exemplo, somos mais gratos.

“Na verdade vemos povos que vivem com muito menos do que nós e vivem mais satisfeitos pois não perderam a sua ligação primordial à terra”, acrescenta. Para a psicóloga, agradecer é um hábito que se pode formar através de técnicas que passam pela psicoterapia e meditação. “Quando nos apercebemos que afinal temos muito, há mudança, e para isso há técnicas”.

Joana Almeida, psicóloga no Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria, realça que agradecer “pode significar que a pessoa está bem com ela própria e por isso manifesta o desejo de o transmitir ao outro”. Também reflecte o quanto a pessoa se importa ou tem em conta a presença do outro na sociedade. “Somos seres sociais e precisamos uns dos outros”, acrescenta.

Para quem tenha mais dificuldade em pôr em prática esta filosofia, a psicóloga adianta que é possível trabalhar a cognição de modo a alterar os comportamentos e sentimentos associados a uma determinada situação social. Segundo ela, a psicoterapia possibilita um caminho para o bem-estar com foco na positividade e esperança e automaticamente as mudanças surgem.

Também Mário Nave, psicólogo clínico em Santarém, aposta que a melhor técnica é o autoconhecimento, o que se consegue com psicoterapia. “É de extrema importância ‘perder tempo’ a olhar para si, para o que se tem e para o que se pode vir a ter, sem olhar somente para a realidade externa, para os outros”, confidencia.

“Os jovens sabem agradecer mas esquecem-se”

De acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, dizer obrigado aumenta a felicidade, melhora os relacionamentos e até reduz a pressão arterial e fortalece o coração. Helena Gonçalves concorda e realça que dizer obrigada de uma forma em que efectivamente há o sentimento de agradecimento e não apenas um mero formalismo, é um sinal de amor por parte do agradecido e não há dúvida que é um sentimento que faz bem.

Mário Nave reforça que o obrigado deve estar associado a uma atitude positiva, não adianta dizê-lo somente por dizer, por ser socialmente correcto, ou porque os estudos comprovam os seus benefícios.

Quanto à percepção de que “obrigado” é um termo cada vez mais em desuso, sobretudo entre os mais jovens, Helena Gonçalves reconhece que talvez os jovens digam menos a palavra de um ponto de vista formal, mas que, se assim for, até poderão estar a ser mais revolucionários no sentido de não quererem dizer obrigado sem verdadeiramente se sentirem agradecidos. Podem desta forma estar a ser mais genuínos, defende.

“Os jovens sabem agradecer, mas esquecem-se. Estão cada vez mais fechados neles próprios. Focam-se nos jogos, nos ecrãs, em pequenas máquinas e perdem o contacto com a realidade e com as pessoas que os rodeiam”, garante Joana Almeida, rematando que se não socializam tanto também não podem pôr em prática actos solidários como a gratidão.

Para a psicóloga, é preciso deixar de olhar para o chão e começar a olhar para quem temos ao nosso redor, agradecendo e valorizando a existência de quem contribui todos os dias para a nossa felicidade.

“Não creio que haja dificuldade dos mais jovens em ter acesso aos sentimentos de gratidão, as gerações de hoje estão muito mais permeáveis a deixar sentir o que lhes vai na alma. Podemos é estar perante uma dificuldade em termos de meios relacionais para que isso aconteça”, aponta Mário Nave.