Mouriscas vai continuar a ter médico através do projecto Bata Branca

O projecto Bata Branca, que através de um protocolo entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Associação Comunitária de Apoio à Terceira Idade de Mouriscas (ACATIM) e o município de Abrantes garante a permanência de um médico ao serviço no centro de saúde local vai manter-se em 2024. A garantia foi deixada na última reunião do executivo pelo presidente da câmara municipal.

Manuel Valamatos, que respondia ao vereador do movimento Alternativacom Vasco Damas, assegurou que o médico António Proa está e vai continuar a estar ao serviço naquela unidade de saúde, mas que terão que ocorrer, naturalmente, as devidas “correcções administrativas”.

O autarca do Partido Socialista adiantou ainda que o município tem “em carteira um conjunto de outros médicos” que quer mobilizar para este projecto que tem ajudado a mitigar a falta de médicos de família, para já, em Mouriscas. Em comunicado divulgado no ano passado, recorde-se, a Câmara de Abrantes já tinha feito saber que pretende alargar o Bata Branca a outros locais do concelho, estando a trabalhar nesse sentido.

Neste projecto implementado em Setembro último, em Mouriscas, uma parte do vencimento do médico que é pago pelo Ministério da Saúde e outra parte suportada pelo município (oito euros/hora) através de um protocolo realizado com a ACATIM que recebe da autarquia mais dois euros por hora para despesas e serviço administrativo com o Bata Branca.