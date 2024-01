Município de Abrantes oferece ambulância à Cruz Vermelha

Autarquia tinha aprovado o apoio, no valor de 61 mil euros para a compra da viatura de transporte de doentes não urgentes. Ambulância já está ao serviço do Núcleo de Abrantes da Cruz Vermelha.

Foto Facebook C.V. Abrantes/Tomar- Presidente do município, Manuel Valamatos (à direita), com o presidente da Cruz Vermelha Abrantes/Tomar, Nuno Dias, no acto da entrega da nova viatura

A Câmara de Abrantes entregou, no sábado, 6 de Janeiro, uma ambulância para transporte de doentes não urgentes ao núcleo de Abrantes/Tomar da Cruz Vermelha Portuguesa. A viatura foi adquirida por 61.472 mil euros e a sua compra resulta da aprovação de um apoio financeiro aprovado na reunião camarária de 31 de Outubro do ano passado.

A Cruz Vermelha, referiu na última reunião do executivo o presidente Manuel Valamatos, “não dispunha de recursos financeiros próprios, tendo solicitado apoio ao município” para a aquisição de uma viatura “determinante para a organização e para colocar ao serviço da qualidade de vida e bem-estar das pessoas”.

Segundo a Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário de Abrantes/Tomar, com esta nova viatura “estima-se que seja possível aumentar a resposta em cerca de 1.500 utentes ao ano, com origem nas diversas freguesias do concelho”, assim como “a melhoria do serviço prestado, conferindo maior segurança e conforto para doentes e operacionais”.