PSD pode desaparecer no distrito de Santarém

PSD vive uma crise que pode fazer com que o partido se torne irrelevante no governo das autarquias, mas também no Parlamento. João Moura é o político que todos acham fraquinho, mas a verdade é que o seu reinado parece ainda não ter chegado ao fim com a nova liderança de Luís Montenegro.

João Moura é deputado do PSD pelo distrito de Santarém há quatro legislaturas mas é um desconhecido fora do concelho de Ourém. Com ele como líder o PSD corre o risco de desaparecer no governo das autarquias ribatejanas

O PSD corre o risco de desaparecer no distrito de Santarém ao nível autárquico, mas também já nas próximas eleições legislativas de Março, a confiar na falta de renovação dos seus deputados e autarcas. No segundo caso, que é o que mais interessa, embora estejamos a falar de eleições só daqui a dois anos, o partido corre o risco de ficar só com as câmaras de Ourém e Rio Maior. No Sardoal, Miguel Borges não tem substituto à vista, e nas últimas eleições a vitória já foi a cortar as unhas; em Mação acontece a mesma situação com o actual presidente. Ricardo Gonçalves, em Santarém, já não se pode candidatar, e tudo aponta para que o Partido Socialista apresente um candidato forte, longe de todos os interesses ligados a Rui Barreiro, que fizeram com que o PS perdesse a capital de uma região que era o barómetro do país quando se faziam estudos e sondagens.