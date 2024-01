Artistas plásticos de Vila Franca de Xira continuam unidos na promoção da cultura

partilhe no Facebook

Exposição colectiva de trabalhos foi inaugurada no domingo, 7 de Janeiro, em Alhandra

A Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira está viva, de boa saúde e já com o calendário da galeria de exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, completamente preenchido para este ano. No domingo, 7 de Janeiro, foi inaugurada a habitual exposição colectiva da associação que apresenta ao público trabalhos de 24 artistas em áreas como a fotografia, cerâmica, escultura, pintura ou desenho. Incluindo um desenho sobre António Variações da autoria de Carlos Santos, que se tornou sócio da associação um dia antes da exposição, e uma pintura de uma artista da Letónia que vive em Portugal e trabalha na Casa da Moeda.