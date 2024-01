Assaltam padaria em Tomar e levam máquina de tabaco

partilhe no Facebook

A Padaria Rosa, localizada na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, foi assaltada durante a madrugada desta sexta-feira, 12 de Janeiro, confirmou a O MIRANTE fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP), acrescentando que foi furtada a máquina de tabaco daquele estabelecimento.

Segundo o proprietário do estabelecimento, Paulo Renato, os assaltantes entraram por uma porta com acesso pela Rua dos Arcos e abandonaram o local levando a máquina de tabaco que transportaram dentro de uma viatura. “Quando cheguei ainda havia marcas de pneus, mas já não se via ninguém”, disse ao nosso jornal.

O alerta foi dado pelas 02h00 por um conhecido de Paulo Renato que lhe telefonou a informar da porta visivelmente danificada. Este, por sua vez, entrou em contacto com a Polícia que, “instantes depois” chegou ao local.

"Agora fala-se que a cidade esta insegura, mas não mais do que no ano passado ou há10 anos”, referiu o empresário, acrescentando que esta não é a primeira nem a segunda vez que é furtada uma máquina de tabaco daquele estabelecimento. Paulo Renato não crê que o furto tenha sido perpetrado por indivíduos da cidade, mas por “pessoas de fora”, já que há uns anos chegaram a encontrar os suspeitos do furto de uma das máquinas, que já foram levadas da Padaria Rosa, e não eram de Tomar.