Centro de Saúde de VFX deixa utente sem resposta por falta de enfermeiros

João Guerra está incrédulo com o que aconteceu com a mulher e deixa um grito de alerta para que sejam introduzidas melhorias no funcionamento do centro de saúde de VFX

Maria Beatriz Guerra, 75 anos, foi operada de urgência no Hospital de Vila Franca de Xira poucos dias antes do Natal e quando agendou atendimento no centro de saúde da cidade para remover os agrafos, parte importante do processo de recuperação, foi deixada sem solução para o seu problema e entregue à sua sorte.

O marido da utente, João Guerra, de 73 anos, ex-piloto da Força Aérea que vivia em Benavente e escolheu mudar-se para Vila Franca de Xira há ano e meio, está incrédulo com a situação e apresentou queixa no livro de reclamações da unidade de saúde. O casal não tem médico de família e recorreu a um médico particular para diagnosticar um quadro de vómitos e diarreias que acabou por levar a uma operação de urgência no hospital da cidade.