Comissão de Festas do Granho prepara Caminhada dos Reis

A Caminhada dos Reis está prevista para as 09h00 de sábado, 13 de Janeiro, com concentração na Associação Humanitária do Granho.

A Comissão de Festas do Granho está a organizar a Caminhada dos Reis, cujas verbas ajudam à realização das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, no Granho, concelho de Salvaterra de Magos. A caminhada tem o custo de cinco euros e o almoço de três (sopa da pedra). A iniciativa é já no próximo sábado, 13 de Janeiro, e o ponto de partida é a sede da Associação Humanitária do Granho, às 09h00. O percurso é de oito quilómetro e as inscrições podem ser efectuadas contactando a comissão de festas nas redes sociais. Espera-se um brinde surpresa de stock limitado.