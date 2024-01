Roubo por esticão com ameaça de arma branca em Tomar

Uma mulher de 54 anos foi assaltada quando seguia a pé na Rua Torres Pinheiro, em Tomar, na noite de quarta-feira, 10 de Janeiro, disse a O MIRANTE fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A mesma fonte indicou que o “roubo por esticão” na via pública ocorreu por volta das 23h40, tendo a vítima ficado sem o saco que levava a tiracolo e no qual guardava o telemóvel, as chaves e a carteira. O suspeito, que se vestia de preto e tinha o rosto tapado, ameaçou ainda a mulher com recurso a arma branca. O caso está a ser investigado, não havendo para já qualquer suspeito identificado.