Acesso rodoviário às Portas do Sol em Santarém cortado durante dois meses

A Rua Eng. Zeferino Sarmento, no centro histórico de Santarém, está encerrada à circulação rodoviária desde segunda-feira, 8 de Janeiro, com excepção para os veículos prioritários durante as 24 horas do dia, e moradores da zona no horário das 18h00 às 9h00 da manhã do dia seguinte, com meia hora de tolerância em casos de circulação excepcional de moradores. A Câmara de Santarém prevê que os constrangimentos durem cerca de dois meses nessa importante artéria do centro histórico que liga a zona da Torre das Cabaças e da Igreja de São João do Alporão à Avenida 5 de Outubro, único acesso rodoviário à zona da alcáçova e do Jardim das Portas do Sol. Quem quiser visitar o emblemático jardim e o seu miradouro terá agora que deslocar-se a pé até ao local.

Os condicionamentos de trânsito decorrem da empreitada de requalificação da Praça Visconde Serra do Pilar e Largo de Marvila. “Tendo em conta a complexidade dos trabalhos a levar a cabo, bem como o facto de esta ser uma rua estreita que em alguns locais não tem largura suficiente para se deixar uma via de circulação, optou-se pelo corte temporário, de modo a minimizar os constrangimentos à circulação rodoviária e aumentar a segurança para os utentes e trabalhadores”, lê-se em nota emitida pelo município, que apela à colaboração e compreensão dos munícipes pelos incómodos causados.