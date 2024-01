Associação de Caçadores de Achete reembolsada do IMI pago em 2023

O executivo municipal de Santarém aprovou a devolução do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) no valor de 935 euros pago pela Associação de Caçadores da freguesia de Achete. Uma medida enquadrada no regulamento de concessão de benefícios fiscais a associações culturais, recreativas e desportivas do concelho de Santarém, conforme indica o próprio município em publicação. O apoio excepcional concedido diz respeito ao IMI de 2022 pago em 2023 pela colectividade.