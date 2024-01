Santarém procura financiamento para concretizar o Museu de Abril

O município de Santarém firmou um acordo com os seus congéneres de Castelo de Vide e de Vendas Novas para tentar aceder a um programa de apoio a projectos intermunicipais. A Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania está candidatada a fundos comunitários e pode constituir a primeira fase do Museu de Abril e dos Valores Universais falado há anos.

O projecto do Museu de Abril e dos Valores Universais (MAVU), que a Câmara de Santarém pretende criar na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), está a ser desenvolvido pelo gabinete de arquitectura a quem foi adjudicado e o município procura agora fontes de financiamento para concretizar uma obra de milhões que chegou a ser falada para o cinquentenário do 25 de Abril, que se celebra este ano.

Como referiu o vereador da Cultura, Nuno Domingos (PS), em assembleia municipal recente, o grande desafio de momento é garantir dinheiro para financiar a obra, porque, sublinhou, os fundos comunitários são geridos com base em visões macro e nem sempre se adaptam a projectos específicos. É com base nesse cenário que a Câmara de Santarém divisou uma linha de financiamento designada Intervenção Territorial Integrada (ITI) que pode pode apoiar parcialmente o projecto do MAVU e que levou ao estabelecimento de um protocolo com os municípios de Castelo de Vide e de Vendas Novas.

O protocolo de parceria da Rede Urbana da Liberdade e da Cidadania, composta pelos três municípios, visa a preservação da memória e de símbolos da conquista e do exercício da Liberdade e da Cidadania, com recurso às ferramentas da digitalização e disponibilizando conteúdos científicos para acesso comum e aberto na web; instalação de mobiliário e arte urbana, no âmbito de intervenções inovadoras na esteira da Iniciativa New Bauhaus; criação de uma Cátedra/Centros de Estudos Especializados da Democracia para aprofundar e criar conhecimento sobre novas temáticas em torno da construção europeia, movimentos migratórios, regimes populistas, direitos e liberdades, e proporcionar conteúdos de apoio às escolas para formação de jovens; e a apresentação a cofinanciamento pelo Programa ALENTEJO2030 da Estratégia Liberdade e Cidadania e respectiva proposta de plano de acção.

Os parceiros, de comum acordo, designaram o município de Santarém como líder da Rede Urbana e responsável pela gestão administrativa e executiva das suas actividades. Segundo afirmou Nuno Domingos na última reunião de câmara, onde o protocolo foi aprovado, o que se pretende é criar uma Escola Prática da Cidadania com um centro de interpretação para quem queira estudar matérias relacionadas com a cidadania e a liberdade, envolvendo outros parceiros como a Associação 25 de Abril e instituições de ensino. A candidatura tem um valor de 4,1 milhões de euros, prevendo a atribuição de um milhão de euros para investimento material a cada um dos três municípios. Caso seja aprovada a candidatura, este projecto constituirá a primeira fase do MAVU.