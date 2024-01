ULS do Médio Tejo acolhe 30 novos médicos internos

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULSMT), que gere os hospitais de Abrantes, Tomar, Torres Novas e os centros de saúde de 11 municípios, recebeu 30 novos médicos internos que vão fazer o seu internato na instituição.

Segundo indicou a ULSMT, destes 30 clínicos, 16 vão fazer a formação geral e 14 realizarão o internato em formação especializada nas áreas da Pediatria, Psiquiatria, Medicina do Trabalho e Medicina Geral e Familiar, com dois médicos internos em cada uma delas, e com um médico para as especialidades de Nefrologia, Cirurgia, Ortopedia, Medicina Intensiva, Medicina Interna e Medicina Física e de Reabilitação.

Em nota informativa, a ULSMT indica que o internato médico realiza-se após a licenciatura/mestrado integrado em Medicina e corresponde a um processo de formação médica especializada, teórica e prática, que tem como objetivo habilitar estes profissionais ao exercício, tecnicamente diferenciado, na respetiva área de especialização.