Abalroou carrinha da PSP e acabou apanhado em Alverca após perseguição na A1

O homem que no sábado lançou o caos junto ao aeroporto de Lisboa e chegou a abalroar uma carrinha da Polícia de Segurança Pública para fugir, foi travado pela Guarda Nacional Republicana na Auto-Estrada do Norte (A1) junto a Alverca.

Tinha estacionado o carro, de marca Mercedes, na berma da auto-estrada e estava a tentar galgar a pé o separador central da A1 na manhã de sábado, 13 de Janeiro, fintando os carros que ali circulavam a alta velocidade. A fuga, segundo as autoridades, começou 15 minutos antes no aeroporto de Lisboa, quando a PSP foi chamada por vários passageiros a darem conta de um condutor desnorteado a conduzir em contramão e a efectuar manobras perigosas nos acessos ao aeroporto, assustando os passageiros e quem ali se encontrava. Faltavam poucos minutos para as 06h00. Os agentes identificaram o condutor mas este fugiu quando a PSP o tentou abordar, abalroando uma carrinha da PSP. Fugiu rumo a norte mas pouco depois a GNR identificou-o e perseguiu-o, já perto de Alverca, quando este em desespero tentou saltar o separador central. Apesar do aparato não se registaram feridos. O homem, segundo as autoridades policiais, havia sido dado como desaparecido horas antes e sofre de problemas psiquiátricos. Foi transportado ao hospital sob custódia policial para avaliação médica e encaminhamento para um serviço de psiquiatria.