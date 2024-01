Artistas plásticos de Vila Franca de Xira continuam unidos na promoção da cultura

A Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira está viva, de boa saúde e já com o calendário da galeria de exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, completamente preenchido para este ano. No domingo, 7 de Janeiro, foi inaugurada a habitual exposição colectiva da associação que apresenta ao público trabalhos de 24 artistas em áreas como a fotografia, cerâmica, escultura, pintura ou desenho. Incluindo um desenho sobre António Variações da autoria de Carlos Santos, que se tornou sócio da associação um dia antes da exposição, e uma pintura de uma artista da Letónia que vive em Portugal e trabalha na Casa da Moeda.

“A associação está de boa saúde, agregamos perto de 30 artistas e temos uma sede que nos foi cedida pela câmara municipal na Quinta da Subserra. Com o protocolo que firmámos para usar esta galeria vamos aproveitando para mostrar os nossos trabalhos e os trabalhos de artistas de fora também”, explica a O MIRANTE João Duarte, escultor, e vice-presidente da associação. O presidente continua a ser Américo Silva, mesmo já com idade avançada e a residir num lar. “Não quisemos fazer eleições, vamos mantê-lo como presidente enquanto for vivo. Está muito debilitado mas mesmo assim mandou alguns trabalhos seus para a exposição”, elogia João Duarte.

Todos os anos a associação realiza uma exposição colectiva com os melhores trabalhos dos seus filiados e este ano houve também a homenagem a um dos advogados que esteve na génese da fundação da associação e da criação dos seus estatutos. A inauguração contou com a presença de Joel Balsinha, em representação do executivo da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, e de Manuela Ralha, vereadora com o pelouro da cultura da Câmara de Vila Franca de Xira. “Só temos de manifestar a nossa gratidão por estarem no nosso concelho e fazerem o trabalho que fazem. É a vossa generosidade que nos permite contactar com tantas formas de arte e ter uma visão fora da caixa”, agradeceu Manuela Ralha, notando que o trabalho da associação no concelho “não tem preço”.

A exposição inclui trabalhos de Alexa de Jesus, Américo Silva, Anabella Vilares, Antónia Balsinha, António Oliveira, Baiba Sime, Catarina Quintas, César Louro, Cremilde Caldeira, Graciete Rosa Rosa, Helena Manso, Irene Ribeiro, João Bernardo, João Duarte, João Miguel Henriques, Júlio Vilares, Luís Esteves, Manuel Campino, Natércia Gamboa, Noel Bértholo, Palmira Pires, Pedro Godinho, Rui Cristino e Vítor Santos. A mostra está em exibição até 28 de Janeiro, tem entrada livre e encerra às segundas e terças-feiras e aos feriados. A próxima exposição, revela João Duarte a O MIRANTE, será de marionetas, da autoria de Delfim Miranda, que tem mais de duas centenas de marionetas e vai expor algumas delas na galeria.