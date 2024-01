Câmara de Tomar recebeu investidores chineses

partilhe no Facebook

Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, recebeu nos Paços do Concelho, uma comitiva de investidores chineses sediados em França. A primeira visita da comitiva serviu para avaliar as possibilidades de investimento e oportunidades no concelho e na região focados nas energias renováveis e matérias relacionadas que vão surgir ao longo dos próximos anos.