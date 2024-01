Entroncamento avalia possibilidade de ter guardas-nocturnos

Associal Nacional de Guardas-nocturnos pretende reactivar serviços e já contactou várias autarquias. Oposição no executivo do Entroncamento acredita que seria uma medida importante para combater clima de insegurança.

Rui Gonçalves, vereador da oposição no executivo do Entroncamento, aproveitou a última reunião camarária para questionar o presidente Jorge Faria sobre a implementação de guardas-nocturnos no concelho, medida que estava prevista no orçamento para 2024, e que poderia ser uma boa aposta para combater clima de insegurança e prevenir a ocorrência de crimes. O social-democrata baseou-se na declaração da Associação Nacional de Guardas-Nocturnos em que refere que está a tentar reactivar os serviços e já contactou várias autarquias do país. O objectivo seria os guardas-nocturnos complementarem a actividade da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Notícia desenvolvida numa próxima edição impressa de O MIRANTE.