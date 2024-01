Salvaterra de Magos aprovou apoios a clubes desportivos

O município de Salvaterra de Magos continua a apoiar os clubes desportivos para assegurar a continuidade das suas actividades. Em reunião de câmara foram aprovados apoios ao Judo Clube de Salvaterra de Magos, Grupo Desportivo do Granho, Clube Desportivo Salvaterrense e ACS – Amigos da Corrida de Salvaterra de Magos. O clube de judo recebe um apoio de três mil euros, o Grupo Desportivo do Granho de 2500 euros, o Clube Desportivo Salvaterrense de cerca de 83 mil euros para construcção de um mini-relvado sintético e aquisição de uma viatura de nove lugares, e os ACS recebem um apoio de oito mil euros.

O apoio aos Amigos da Corrida de Salvaterra de Magos divide-se em seis mil euros para a realização das provas “12km Salvaterra - prova professor António Lopes” (22ª edição), quarta Mini-corrida 5km – prova Fernando José Andrade e 16ª caminhada “Mexa-se como nós”. Os restantes dois mil euros destinam-se à organização da primeira prova nacional por estafetas em equipas veteranas masculinas, femininas ou mistas, juntamente com a Associação Nacional de Atletismo Veterano. As provas inserem-se no Mês da Enguia, em Salvaterra de Magos, e estão marcadas para 24 de Março do ano corrente.