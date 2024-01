Tentativas de rapto a mulheres em Torres Novas alarmam população

Comunidade torrejana está em estado de alerta desde que mulheres foram atacadas por um homem que as aborda a pedir informações para depois as agarrar e tentar arrastar à força. A Polícia acredita existir ligação entre os casos.

São pelo menos duas as tentativas de rapto a duas mulheres que ocorreram no concelho de Torres Novas em pouco mais de duas semanas e que estão a deixar a população sob alerta. Os casos ocorridos a 20 de Dezembro e a 9 de Janeiro, neste segundo nas imediações do Convento do Carmo, foram remetidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) ao Ministério Público, tendo sido ainda dado conhecimento à Polícia Judiciária de Coimbra, confirma a O MIRANTE o Comando Distrital de Santarém da PSP.

Perante a informação transmitida pelas vítimas, concretamente as características de viatura utilizada e dos suspeitos, a Polícia considera a hipótese de “existir conexão entre as duas ocorrências”.



*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE