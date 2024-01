Agendas Locais de Turismo agora criadas visam envolver de forma mais assertiva os municípios e agentes, públicos e privados, do sector do turismo na promoção dos seus territórios.

Turismo do Alentejo e Ribatejo quer fortalecer sinergias com os municípios

A Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo lançou, em Castro Verde (Beja), a iniciativa Agendas Locais de Turismo, para “criar e fortalecer” sinergias entre municípios e agentes, públicos e privados, que actuam no sector. “É uma iniciativa de proximidade, em que procuramos estar num concelho, durante um dia, para tentar perceber quais são as prioridades do município no que ao turismo diz respeito”, explicou à agência Lusa o presidente da ERT, José Manuel Santos.

“A nossa acção deve-se desenvolver no quadro das orientações de política nacional de turismo, mas também no quadro daquilo que são as opções estratégias nos planos plurianuais dos municípios”, disse José Manuel Santos. Por isso, acrescentou, “é importante saber o que cada município está fazer e quais são as suas opções” na área do turismo.

A ERT adiantou em comunicado que as Agendas Locais de Turismo visam “estabelecer uma maior proximidade com os territórios”, de modo a que, “de forma concertada e assertiva”, seja possível “alavancar a promoção da oferta turística dos 58 municípios” da sua área de intervenção. A iniciativa Agendas Locais de Turismo arrancou em Castro Verde e, segundo o presidente da ERT, existe a ambição de “realizar cerca de cinco a seis agendas locais de turismo no Alentejo em 2024 e duas na Lezíria do Tejo”.