A luta de Vítor Barão para voltar à estrada

Um AVC grave em Outubro do ano passado atirou-o para uma cadeira de rodas estando actualmente a recuperar no Centro de Reabilitação de Alcoitão. A esposa, Débora Dias, falou com O MIRANTE sobre como a vida da família mudou de um dia para o outro.

Vítor Barão, residente nos Foros de Salvaterra, é presidente do Grupo Motard Soul Fly, da Várzea Fresca, desde a sua fundação, em 2008, e tem organizado vários eventos solidários para ajudar quem mais precisa. Em Outubro de 2023, aos 49 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deixou de trabalhar e vendeu a mota. Não vê e não ouve do lado direito e não mexe o braço do cotovelo para baixo. Caminha com ajuda e tem dificuldade na articulação de algumas palavras. Até à primeira quinzena de Fevereiro deste ano vai ser acompanhado no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, no distrito de Lisboa. “Amizade e solidariedade ao longo da história e ao longo da vida” é o lema do motoclube, que desta vez se une para levar o presidente de volta às curvas da estrada.

Vítor Barão sofreu um princípio de AVC às 11h00 de 30 de Outubro, que espoletou um AVC às 22h00 do mesmo dia. Na altura do Acidente Isquémico Transitório (AIT), Vítor estava num café e começou a sentir fraqueza nas pernas, pensando que estava a ter uma quebra de tensão. Sentou-se, bebeu água e continuou. Chegou a casa impaciente, deitou-se na cama e quando reconheceu que não estava bem foi até à sala ter com a família, mas era tarde demais. Os sinais eram de AVC: perna arrastada, boca desviada e um discurso indecifrável. Foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e transferido mais tarde para Santarém, onde permaneceu internado até 17 de Novembro. Esteve cerca de um mês em casa ao cuidado da esposa, Débora Dias, que deixou de trabalhar para o ajudar.

No hospital foi detectada insuficiência cardíaca, com a médica a referir que terá tido um enfarte no passado sem que se tenha apercebido; insuficiência renal, anteriormente detectada; diabetes; colesterol; e neste momento toma uma dúzia de medicamentos que custam, todos os meses, cerca de 180 euros. No Centro de Reabilitação de Alcoitão tem fisioterapia, acompanhamento psicológico, terapia da fala e terapia ocupacional para recuperar a autonomia.

A enteada de Vítor Barão Bruna, de 20 anos, tem sido a âncora da família, que tem realizado os compromissos profissionais e familiares necessários para a mãe poder ir a Alcoitão, o que também só é possível graças a um donativo destinado às despesas com combustível e portagens. Aos fins-de-semana Vítor está em casa e no Natal passado pôde estar presente devido a terem dotado a casa de rampas e uma base de duche. A família foi surpreendida por uma onda de solidariedade que encheu a despensa com bens alimentares. A filha do casal, Bianca, de sete anos, tem ajudado muito na recuperação quando desafia o pai a fazer cálculos matemáticos. Mais difícil do que suportar as despesas do dia-a-dia e a renda da casa, tem sido gerir emoções, admite Débora Dias. O facto de Vítor Barão não estar em casa todos os dias tem gerado um vazio na família que sempre foi muito unida.

No último Verão, o casal, junto há 11 anos, realizou uma viagem de mota de mais de cinco mil quilómetros pela Europa Ocidental. Débora Dias recorda um outro momento, já depois do acidente, em que a família levantou Vítor Barão no Santuário de Fátima para que colocasse uma vela a arder. O motard vai recuperando aos poucos, mas Débora Dias conta que os médicos nunca dizem a capacidade de recuperação. “Quando começávamos a tratar dos eventos dizíamos: “Deus queira que não tenhamos de pedir para nós… Infelizmente chegou a altura”, desabafa, minutos antes de receber uma videochamada do marido.

Evento solidário “Todos pelo Barão”

O evento solidário “Todos pelo Barão” realiza-se no sábado, 13 de Janeiro, a partir das 14h00, no pavilhão da AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos. O programa inclui uma actuação do grupo de dança MC Company, às 15h30, dos Art Rock 2, às 17h00, o concerto dos Estaca Zero – rock à portuguesa, às 21h30, e ainda a actuação de Paulo Holandês, às 23h00. A entrada é livre.