Dadores de Sangue de Vialonga anunciam recolha

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga anunciou a sua primeira recolha de sangue deste ano. Está agendada para 22 de Janeiro, entre as 15h00 e as 19h00, na sede da Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga (ABEIV), situada na rua José Régio. Além da dádiva de sangue haverá também o registo para quem estiver disponível de potenciais dadores de medula óssea. Tendo em mente a urgência de manter as reservas de sangue estáveis, a associação apela à participação da comunidade, em especial neste período do ano em que as reservas de sangue costumam estar em níveis críticos tornando cada doação fundamental para ajudar aqueles que necessitam.